شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية قرر وزير الدفاع الإسرائيلى إزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول مستوطنون إسرائيليون، إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش، جنوب شرق محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية في نابلس أن عددا من المستوطنين حاولوا نصب "كرافانات" في منطقة "وعر جمة" التابعة لأراضي القرية، بعد أن أجبرهم أهالي القرية على إزالتها يوم /الجمعة/ الماضى.

ويشهد ريف نابلس تصاعدا في وتيرة الاستيطان، وفي عمليات الاستيلاء على الأراضي والتجريف لصالح توسعة المستوطنات، وإنشاء طرق استيطانية جديدة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أصدر أمرا صباح يوم /الجمعة/ الماضي بإزالة البؤرة التي بناها المستوطنون مساء يوم /الخميس/ الماضي.