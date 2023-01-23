شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبحث سبل تعزيز جهود عودة النازحين مع منظمة الهجرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله حسين، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جورجي جيغاوري، والوفد المرافق له، مهام المنظمة وجهود الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.



وأكد المسؤول العراقي - خلال اللقاء اليوم الأحد وفقا للوكالة العراقية للأنباء - أنّ هناك اهتماما كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، من خلال دعم وزارة الهجرة والمهجرين، وتنفيذ الاتفاقية الأمنية، وإعادة إعمار مدينة سنجار.. مشيرا إلى أن هناك خطوات مهمة اتخذتها الحكومة العراقية مؤخرا لإنصاف أهالي سنجار عبر تسجيل المنازل والأراضي بأسماء ساكنيها من الإيزيدين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء ملف النازحين وإزالةِ جميع العقبات في الفترة المقبلة.



ودعا نائب الأمين العام، رئيس بعثة منظمة الهجرة إلى استمرار المنظمات الدولية بدعم النازحين، والمساهمة إلى جانب الحكومة العراقية في توفير المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن تأهيل الناجيات الإيزيديات نفسيا.. مثنيا على جهود المنظمات الدولية في تقديم الدعم للنازحين خلال فترة الصراع مع "داعش" الإرهابي وما بعدها.



من جهته.. أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بجهود وقرارات الحكومة العراقية بشأن تسهيل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، مؤكدا دعم تلك الإجراءات، والعمل بجانب الحكومة العراقية على تقديم الدعم اللازم للنازحين والتشجيع على عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.