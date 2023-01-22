شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة البحرية بعد توقفها بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، مساء اليوم الأحد، استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، بعد توقفها مؤقتا، صباح اليوم؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.



وكانت المؤسسة الكويتية للموانئ قد أعلنت، في بيان اليوم، إيقاف حركة الملاحة في تلك الموانئ إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

وكانت قد أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، صباح اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.