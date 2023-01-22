شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة إسرائيلية تعتقل شابا من مخيم "الدهيشة".. وقوات تقتحم قرية برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت وحدة إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الأحد، شابًا من مخيم "الدهيشة"، جنوب محافظة "بيت لحم" إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.



وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بناية قرب المدخل الشرقي للمخيم، واعتقلت الشاب الذي لم تعرف بعد هويته.



وفي مدينة رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية النبي صالح.



وقال الناشط بلال التميمي من القرية إن قوات الاحتلال اقتحمتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من السكان بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع الذي جرى إطلاقه بكثافة.