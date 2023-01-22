شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان يدعو لقوانين دولية تحرم الإساءة للشرائع للحد من العنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، المجتمعات والمنظمات الدولية بوضع مشاريع قوانين دولية تحرّم الإساءة للشرائع كافة، وذلك للحد من التصرفات العنصرية التي تزيد من الكراهية والحقد بين الشعوب والأمم.



وندد المفتي دريان - في بيان اليوم - بالتعرض إلى الإسلام من أعمال عدوانية وإجرامية لا أخلاقية ولا إنسانية تتناقض وحرية الرأي، داعيا المسلمين في شتى بقاع الأرض للتصدي لأمثال أولئك المسيئين إلى الإسلام من خلال نشر الوعي الديني وإفشال تلك الإساءات بالحوار والانفتاح على الآخر.



وأدان سماح السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم بالسويد، واصفا هذا التصرف بالتطرف والاعتداء على الإسلام والمسلمين.



وحذر دريان من هذا العمل المشين، معتبرا أنه ينم عن حقد وكراهية واستفزاز لمسلمي العالم، داعيا إلى محاسبة كل من يتطاول على الإسلام والمس بالقرآن الكريم وإنزال العقوبة المناسبة به منعا لتمادي أمثاله على المقدسات الدينية الإسلامية.