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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، ومن هو معلق اللقاء، وكيف تشاهد البث المباشر لها عبر الإنترنت.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب الإمارات قمة هامة في الدوري الإنجليزي 2022-2023، عندما يحلّ مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على أرسنال في الجولة 21 من المسابقة.

اليونايتد هو الفريق الوحيد الذي نجح في إلحاق الهزيمة بأرسنال هذا الموسم، عندما فاز عليه ذهابًا في أولد ترافورد بنتيجة 3-1.

بجانب رغبة "الجانرز" في الثأر، الفرصة مواتية للذهاب بعيدًا بصدارة البريميرليج، لا سيما وأن يونايتد أحد المنافسين المحتملين على الدرع الثمين.

أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ42 نقطة، بينما يتقاسم يونايتد ونيوكاسل المركز الثالث بـ39 نقطة لكل منهما.

ستقام مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال مساء الأحد الموافق 22 يناير/ كانون ثان 2023، على ملعب الإمارات بمدينة لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي 2023؟

كالعادة، قنوات بي إن سبورتس هي من ستنقل مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصّت قناة beIN Sports HD 1 Premium لنقل مجريات المباراة المرتقبة.

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد من خلال الاشتراك في تطبيق "تود".

وتوجد طريقة أخرى لمشاهدة المباراة عبر الإنترنت، وهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

أعلنت قنوات بي إن سبورتس أن المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي هو من سيتولى التعليق على مجريات مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد.

ويمكنك الاستماع إلى التعليق الإنجليزي من خلال القناة الصوتية الثانية أو متابعة القناة الإنجليزية لبي إن سبورتس.