شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى وآخرون يقطعون 350 شجرة زيتون فى "قلقيلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون الاقتحام، كما هو مُعتاد، من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين، وتزداد وتيرة الاقتحامات في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

وعلى صعيد انتهاكات المستوطنين في المناطق الأخرى بالضفة الغربية.. أفاد مواطنون فلسطينيون بأن مستوطنين، اقتطعوا نحو 350 شجرة زيتون من أراضي قرية "جيت"، شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة.

وقال شهود عيان إن مستوطني "قدوميم"، قطعوا من أرض في جنوب القرية، 350 شجرة زيتون تزيد أعمارها على 13 عامًا.