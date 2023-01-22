شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: الصومال وموزمبيق ومدغشقر أقل الدول دخلا فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البنك الدولي تصدر الصومال وموزمبيق ومدغشقر قائمة البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا، والتي يدور متوسط دخل الفرد فيها حول 1045 دولارًا أمريكيًا سنوياً.

وأوضح التقرير أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تعتمد بشكل كبير على مساعدات التنمية والقروض المدعومة من المقرضين متعددي الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إذ يصنف البنك الدولي جميع دول العالم إلى فئات إنمائية مختلفة: البلدان ذات الدخل المرتفع ، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ، والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ، والبلدان المنخفضة الدخل.

ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المرتفع 12696 دولارًا على الأقل ، بينما يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 4096 دولارًا على الأقل في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى يتراوح بين 1046 دولارًا و 4095 دولارًا ، بينما يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلدان منخفضة الدخل 1045 دولارًا أو أقل.

وتعد هذه البلدان منخفضة الدخل، والتي يشار إليها أيضًا بالأسواق المتخلفة أو الناشئة ، هي أفقر بشكل ملحوظ من البلدان في فئات التنمية الثلاث الأخرى، وبسبب تحديات التنمية الخاصة بها ، يعتمد الكثير من هذه البلدان على مساعدات التنمية والقروض المدعومة من المقرضين متعددي الأطراف من أجل البقاء.

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا 27 دولة مصنفة ضمن قائمة الدخل المنخفض، من بين هذه البلدان الـ 27 ، يوجد 24 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء بينما البلدان الثلاثة المتبقية في الشرق الأوسط.

وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي - من حيث الأقل دخلاً - في الصومال 130 دولارًا، تلاها موزمبيق بواقع 490 دولارًا، ثم مدغشقر بمتوسط 520 دولارًا، وجمهورية إفريقيا الوسطى (520 دولارًا)، جمهورية الكونغو الديمقراطية ( 530 دولارًا)، سيراليون ( 540 دولارًا)، ليبيريا (580 دولارًا)، السودان ( 590 دولارًا)، النيجر (600 دولار)، إريتريا (600 دولار)، توجو ( 690 دولارًا)، تشاد (700 دولار)، جامبيا (750 دولارًا)، أوغندا ( 780 دولارًا)، بوركينا فاسو (780 دولارًا)، بوروندي ( 780 دولارًا)، غينيا بيساو ( 820 دولارًا) رواندا ( 830 دولارًا)، إثيوبيا (850 دولارًا)، ومالي يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 870 دولارًا.

ويعد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي هو الدخل القومي الإجمالي المحول إلى الدولار الأمريكي باستخدام طريقة أطلس البنك الدولي ، ومقسومًا على عدد السكان.