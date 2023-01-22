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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يُعرف أن الأشعة فوق البنفسجية (UV) تسبب سرطان الجلد عند التعرض الشديد لها، ومع ذلك أجري القليل جدا من أبحاث السلامة على المصابيح المستخدمة في تجفيف طلاء الأظافر في صالونات التجميل.

دراسة جديدة تثير جدلا بتقييمها خطر العناية بالأظافر بشكل متكرر.. وهذا ما كشفته!

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو وجامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة، عن أدلة على الضرر الذي قد يسببه مصدر الإشعاع هذا في أيدينا.

وتبدو مجففات طلاء الأظافر LED مثل أسرّة تسمير صغيرة ليديك. وتستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية لعلاج وتجفيف بعض أنواع طلاء الأظافر بسرعة ونظافة.

وتأتي اللمبة الموجودة في مجفف طلاء الأظافر LED أقل كثافة ولها طيف مختلف من الأشعة فوق البنفسجية، لكن الأشعة القليلة التي تصدرها لا تزال تخترق الجلد بسهولة مع نتائج غير معروفة.

وبينما أظهرت الدراسات السابقة ارتباطا ضئيلا أو معدوما بين آلات تجفيف الأظافر وسرطان الجلد على مستوى السكان، أظهرت دراسة جديدة على الجانب الجزيئي للأشياء بعض النتائج المقلقة.

ويقول المهندس الحيوي والمعد الرئيسي لودميل ألكساندروف، قبل الدراسة "لم يكن هناك أي فهم جزيئي لما تفعله هذه الأجهزة بالخلايا البشرية".

وتشير نتائج التجربة إلى أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المنبعث من مصابيح الأظافر يمكن أن يتلف الحمض النووي لخلايا الإنسان والفئران بطرق مماثلة.

وعندما تم وضع أطباق بترية من الفئران والخلايا البشرية داخل مجفف طلاء أظافر لمدة جلستين مدة كل منهما 20 دقيقة (مفصولة بساعة استراحة)، مات نحو 20 إلى 30% من الخلايا.

وفي الوقت نفسه، قتلت 20 دقيقة من التعرض يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية ما يصل إلى 70% من الخلايا المكشوفة. وبالنسبة إلى جلسة تقليم أظافر واحدة، يضع الشخص أصابعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية لمدة 10 دقائق إجمالا. كان التعرض في الدراسة الحالية متطرفا بالمقارنة.

وأظهرت الخلايا التي بقيت بعد فترة التعرض الإجمالية علامات تلف الحمض النووي والطفرات المرتبطة بسرطان الجلد.

وفي حين أن هذه النتائج لا تقدم دليلا مباشرا على زيادة خطر الإصابة بالسرطان، إلا أنها تشير إلى وجود مستوى ملموس من المخاطر. ولا يزال يتعين تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها شخص ما لزيارة صالون الأظافر لوضع نفسه في طريق الخطر.

ويدعو ألكسندروف وزملاؤه إلى إجراء دراسات وبائية طويلة الأمد لتقييم ما إذا كانت الآليات التي كشفها الاختبار تترجم إلى ضرر حقيقي.

وشعرت ماريا زيفاجوي، إحدى أعضاء مختبر ألكسندروف والمعدة الأولى للدراسة، بالقلق الشديد من النتائج.

وتقول زيفاجوي: "بمجرد أن رأيت تأثير الإشعاع المنبعث من جهاز تجفيف ملمع الهلام على موت الخلايا وأنه في الواقع يغير الخلايا حتى بعد جلسة واحدة مدتها 20 دقيقة، فوجئت".

وبالنسبة لها، فإن المخاطر المحتملة تفوق الفوائد. لكن هذا لا يعني أن كل شخص يحتاج إلى التوقف عن الحصول على طلاء أظافر الجل على الفور.

ويبدو أن خطر الإصابة بالسرطان على اليدين من مصابيح الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية منخفض جدا على مستوى السكان بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما. وقد فسر بعض الباحثين هذه النتائج على أنها تعني أن "طلاء الأظافر الهلامي ليس له مخاطر مسببة للسرطان".

لكن الخطر على الفرد هو شيء لم يرفضه علماء السرطان بعد.

ويقولون إن العملاء المهتمين يجب أن يستخدموا واقيا من الشمس قبل عمليات تقليم أظافرهم. إما هذا أو يجب أن يرتدوا قفازات بها فتحات للأصابع.

وحذرت طبيبة الأمراض الجلدية ميليسا بيليانغ من كليفلاند كلينك في عام 2021 من أن الأشخاص الذين يزورون صالون الأظافر بشكل متكرر سيواجهون على الأرجح مخاطر أكبر، إذا كانت موجودة.

وإذا كان شخص ما يذهب عدة مرات في السنة، فمن المحتمل ألا يكون لديه الكثير ليقلق بشأنه. أما إذا كانوا يذهبون مرة كل أسبوعين، فقد يكون ذلك سببا للقلق.

في عام 2009، أصيبت امرأتان بسرطان الجلد على أيديهما بعد أن كانتا بصحة جيدة، ثم خضعتا لعمليات تقليم الأظافر بشكل منتظم وليس لهما تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد. ودفعت دراستا الحالة الباحثين إلى مزيد من البحث في المخاطر الصحية لمجففات طلاء الأظافر.

وفي عام 2013، أكد الباحثون أن جرعة الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مصابيح الأظافر فوق البنفسجية أقوى بمقدار 4.2 مرة من الشمس. واستنتجوا أن الكثافة العالية للتعرض تتطلب مزيدا من الدراسات.

وبينما يتم تسويق هذه المنتجات على أنها آمنة، فإن الحقيقة هي أنه تم إجراء القليل جدا من الأبحاث حول مخاطرها الصحية، ودراسات الحالة ليست كافية لإثبات السبب والنتيجة.

لكن الباحثين الذين عينتهم شركات اختبار المنتجات ردوا بالقول إنه لا يوجد "سبب يدعو للقلق العام". وجادلوا بأن جرعة ضوء الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في جلسة طلاء أظافر واحدة لا داعي للقلق منها في المخطط الكبير للأشياء.

وصمد معدو ورقة 2013 البحثية بحزم. وأشاروا في دحضهم المنشور إلى أنهم، على عكس الباحثين الآخرين، ليس لديهم تضارب في المصالح ويريدون فقط معرفة الحقيقة.

ولم تفعل الآراء المنشورة المستندة إلى الدراسات القائمة على الملاحظة شيئا يذكر لتحسين فهمنا للمخاطر الصحية التي تشكلها مصابيح الأشعة فوق البنفسجية.

لقد حان الوقت لإجراء بعض الأبحاث الوبائية المستقلة.

وكتب الباحثون: "من المرجح أن تستغرق مثل هذه الدراسات عقدا على الأقل لإكمالها وإعلام الجمهور بها لاحقا".

في غضون ذلك، سيكون الأمر متروكا للعملاء لتقييم المخاطر والفوائد.