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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمثل سرطان الأمعاء احتمالا مخيفا، لكن الأدلة المتزايدة لا تزال تشير إلى أنه يمكن تقليل خطر إصابتك بهذه الحالة المميتة من خلال تعديلات أسلوب الحياة الصحي.

عامل خطر قد يمهد للإصابة بسرطان الأمعاء ونمو الأورام

ومع ذلك، فقد حدد بحث جديد الآن عامل خطر قد يكون من الصعب تعديله.

عادة ما يتم تحفيزها عن طريق تناول اللحوم والدواجن والبيض النيئة أو غير المطبوخة جيدا، وتصف السالمونيلا مرضا بكتيريا شائعا يؤثر على الأمعاء.

وفي حين أن السالمونيلا يمكن أن تحفز أعراض مثل الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، فإن بعض الأشخاص المصابين بالعدوى لا يعانون من أي علامات، وفقا لمايو كلينك.

ومن المثير للقلق أن بحثا جديدا نُشر في مجلة Cell Reports Medicine قد ربط التعرض لبكتيريا السالمونيلا بمخاطر الإصابة بسرطان القولون.

وبالنظر إلى عينات أنسجة سرطان القولون البشري ونماذج حيوانية، وجد الباحثون أن التعرض للسالمونيلا مرتبط بسرطان القولون الذي تطور في وقت سابق ونما بشكل أكبر.

ونظر فريق البحث أولا في بيانات من دراسة بأثر رجعي في هولندا لمرضى سرطان القولون.

ولاحظ هذا البحث أن عينات الأنسجة المأخوذة أثناء جراحة سرطان القولون الروتينية بأجسام مضادة للسالمونيلا تميل إلى أن تكون من أشخاص لديهم نتائج أسوأ من سرطان القولون.

وبالاعتماد على هذه النتيجة، ركزت الدراسة الجديدة على الفئران المصابة بسرطان القولون والتي تعرضت للبكتيريا، باستخدام سلالات السالمونيلا المعزولة من عينات الأنسجة.

وأظهرت النتائج تسارع نمو الورم وأورام أكبر في الفئران المصابة بالسالمونيلا. ورأوا أيضا أن هناك زيادة في انتقال السالمونيلا إلى الأورام.

وقال الباحث الرئيسي جون صن: "أثناء الإصابة، تخطف السالمونيلا مسارات إشارات المضيف الأساسية، وقد تتسبب هذه التلاعبات الجزيئية في حدوث تحول في الجينات. تخبرنا الدراسة الحالية أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في العلاقة بين التعرض للسالمونيلا وخطر الإصابة بسرطان القولون في الولايات المتحدة، وأنه ببساطة من خلال ممارسة إعداد الطعام الآمن، يمكننا المساعدة في حماية أنفسنا".

وقام متعاونو صن في هولندا أيضا بدراسة البكتيريا في المختبر، من خلال الجمع بين الخلايا السرطانية البشرية وخلايا ما قبل السرطان مع سلالة السالمونيلا في المختبر، ورأوا أنه حتى عدوى واحدة تسببت في التحول وأن كل إصابة بالسالمونيلا زادت بشكل كبير من معدل تحول الخلايا.

وأضاف صن: "أظهرت تجارب الفئران والأنسجة أن عدوى السالمونيلا لها تأثير مزمن في تسريع نمو الورم. يخبرنا هذا الدليل أننا بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على التعرض للسالمونيلا كعامل خطر بيئي للأمراض المزمنة، مثل سرطان القولون".

وتمت تسمية الورقة البحثية باسم "التعرض المتكرر للسالمونيلا غير التيفودي هو عامل خطر بيئي لسرطان القولون ونمو الورم".

توصلت الأبحاث إلى أن العلاج الكيميائي قبل جراحة سرطان الأمعاء يمكن أن يقلل من فرص عودته بأكثر من الربع.

وتظهر التجربة الممولة من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن إعطاء العلاج الكيميائي قبل الجراحة لسرطان الأمعاء في مراحله المبكرة يقلل من فرصة عودة المرض بنسبة 28%.

وقال الخبراء إن النتائج "الرائعة" يمكن أن تغير طريقة علاج الأشخاص في المراحل المبكرة من المرض، ما يحتمل أن يحسن التشخيص لنحو 5000 مريض بريطاني سنويا.

ويُعطى العلاج الكيميائي عادة بعد الجراحة لمحاولة التقاط الخلايا السرطانية الضالة التي قد تؤدي إلى عودة المرض.

وبموجب النظام الجديد، سيتلقى المرضى ستة أسابيع من العلاج الكيميائي قبل الخضوع لعملية جراحية، يليها 18 أسبوعا أخرى من العلاج الكيميائي.

وشملت تجربة FOxTROT، التي قادتها جامعتا برمنغهام ولييدز، 1053 مريضا في 85 مستشفى في المملكة المتحدة والدنمارك والسويد.

وخلال الدراسة، تلقت المجموعة الأولى من المرضى ستة أسابيع من العلاج الكيميائي، تليها الجراحة، ثم 18 أسبوعا من العلاج الكيميائي، بينما تلقت المجموعة الثانية علاجا طبيعيا لسرطان الأمعاء، تضمن الجراحة يليها 24 أسبوعا من العلاج الكيميائي.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين خضعوا للعلاج الكيميائي قبل الجراحة كانوا أقل عرضة بشكل ملحوظ لرؤية السرطان يظهر مرة أخرى في غضون عامين.

وقال البروفيسور ماثيو سيمور، من جامعة ليدز، إنه يظهر أن "التوقيت هو كل شيء" عندما يتعلق الأمر بعلاج المرض، والذي يُعرف أيضا باسم سرطان القولون.

وقال: "إن مجرد تقديم العلاج الكيميائي، وإعطائه قبل الجراحة بدلا من أن يعطى بعد الجراحة، يحقق بعض النتائج الرائعة. يمكن أن يؤدي تقديم العلاج الكيميائي قبل الجراحة إلى منع تكرار الإصابة بالسرطان دون الحاجة إلى أدوية أو تقنيات جديدة باهظة الثمن. وكان من المشجع بشكل خاص أن نجد أن المرضى الذين خضعوا للعلاج الكيميائي قبل الجراحة عانوا من مضاعفات جراحية أقل".

وتم التخطيط لمزيد من التجارب السريرية للتحقيق فيما إذا كان المرضى الأكبر سنا يستفيدون أيضا من العلاج الكيميائي قبل الجراحة، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة علم الأورام السريرية.