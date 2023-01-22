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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمناسبة اليوم العالمي للجبن الذي يحتفل به في 20 يناير من كل عام. كشفت الدكتورة يكاتيرينا ستيسينكو خبيرة التغذية الروسية فوائد ومضار الأجبان.

طبيبة تكشف فوائد وأضرار الجبن وعلاقته بالعشق

وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن الجبن منتج يتكون 100 بالمئة من دهون حليب البقر (الماعز، الأغنام)، وإذا كان يحتوي على 50 بالمئة من الزيوت النباتية فيجب أن يطلق عليه منتج من منتجات الأجبان.

وتقول: "لماذا يحب الناس الجبن؟ لقد اتضح أن الأجبان تحتوي على حمض أميني يسمى فينيثيلامين (PEA) وهو ناقل عصبي مسؤول عن العشق. وهذا المركب الكيميائي يثير النشوة، وهو مشابه لحمض نووي موجود في الشوكولاتة والنقانق. وتحدد القيمة الغذائية للجبن استنادا إلى مكوناته".



وتضيف، الجبن يحتوي على 30 بالمئة دهونًا وما لا يقل عن 20-25 بالمئة بروتينات واملاح الفوسفور والكالسيوم ومجموعة كاملة من الفيتامينات الموجودة في الحليب. والبرتينات الموجودة في الجبن قريبة من بروتينات أنسجة وأعضاء الجسم البشري، لذلك تعتبر الأكثر فائدة. كما أن الجبن يحتوي على أحماض أمينية أساسية كالليسين والميثيونين والتريبتوفان، الذي يعتبر مقدمة للسيروتونين، الذي يؤثر إيجابيا في المشاعر العاطفية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب ألا ننسى أن 56 غراما من الجبن (وجبة الجبن القياسية )تحتوي على ما لا يقل عن 15 غراما من الدهن و200 سعرة حرارية. مع العلم أن المعدل اليومي المعتمد للدهون هو 50-70 غرام.

وتقول: "تحتوي الأجبان على نسبة عالية من الأملاح. فمثلا تحتوي 60 غرام من جبن تشيدر على 350 ملغ من الملح. والجميع يعرفون التأثير السلبي للملح في مستوى ضغط الدم. كما أن مساهمة الملح في هشاشة العظام تثير القلق لأن الملح يساعد على طرد الكالسيوم من الجسم. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والوزن الزائد، فعليه على الأقل التقليل من استهلاك الجبن".

وتضيف، وينصح بالتقليل من استهلاك الجبن ومنتجات الألبان الأخرى كل من يعاني من التهاب المفاصل والصداع النصفي. وأظهرت بعض الدراسات أن منتجات الألبان تؤثر سلبا في صحة الرجال.

وتقول: "ولكن هذا لا يعني التخلي تماما عن تناول الجبن. المهم هنا الاعتدال في تناوله 30-50 غرام من الجبن في اليوم مفيد للصحة. ومن الأفضل تناول الجبن الذي لا تزيد نسبة الدهون فيه عن 20-30 بالمئة".

يعمل علماء جامعة الأورال الفدرالية على إنتاج جبنة بمواصفات خاصة، تساعد على الوقاية من السرطان.

ويشير الباحثون، إلى أن عملية تحضير هذه الجبنة لا تختلف كثيرا عن الطريقة التقليدية في تحضير الجبنة الاعتيادية. ولكن جبنة المستقبل تحتوي في تركيبها على عدد من المركبات النشطة بيولوجيا: أستازانتين، بيبيرين، ريسفيراترول وفيتامين D3، التي تساهم في إطالة العمر ومكافحة السرطان أيضا. فمثلا مادة الريسفيراترول، تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم وتحسّن عمل الدماغ.

وأما فيتامين D فيساعد على امتصاص الكالسيوم والفلور. لذلك ينصح العلماء بتناول ثلاث شرائح من هذه الجبنة يوميا، للوقاية من الأمراض. لأن امتصاص هذه المكملات في الطعام أفضل من تناولها على شكل مساحيق أو أقراص.

ويمكن أن تعطي بعض المكملات النشطة بيولوجيا، مذاقا مرا للجبنة. لذلك يعمل الباحثون على تحسين طعم جبنة المستقبل، التي لم يحدد بعد موعد طرحها في الأسواق.

الجبن مادة غذائية يتناولها معظم الناس في الصباح مع وجبة الفطور وفي أوقات أخرى من اليوم. يعتبر البعض أن الجبن يسبب زيادة الوزن. ولكن هناك فوائد مهمة غير معروفة لهذه المادة الغذائية.

يساعد على تخفيض الوزن- في الحقيقة يلاحظ لدى معظم الناس الذين يعانون من السمنة، نقص عنصر الكاليسيوم. وقد بينت نتائج دراسات عديدة أن تناول مواد غذائية غنية بالكالسيوم يؤدي إلى تحسين مؤشر كتلة الجسم. والجبن غني به.

يخفض مستوى ضغط الدم- يعتقد الكثيرون أن احتواء الجبن على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ولكن في الواقع إذا كان اختيار نوع الجبن صحيحا –أجبان فيها نسبة دهن منخفضة، فإنه سيساعد على التحكم بمستوى ضغط الدم وتخفيضه.

يقوي الأسنان والعظام- يعتبر الجبن كالحليب مصدرا مهما للحصول على عنصر الكاليسيوم. وهذا العنصر هو المادة الأساسية في بناء العظام والأسنان. كما أن الجبن إضافة إلى الكاليسيوم يحتوي على الزنك والمغنيسيوم وفيتامينات A وD التي تقوي العظام.

يحفز نبيت الأمعاء- الجبن مصدر مهم للمواد الغذائية المخمرة، وهذه المواد تؤثر إيجابيا في نبيت الأمعاء. وقد أثبت العلم مدى أهمية النبيت لصحة الجسم بشكل عام.

يقوي الأوعية الدموية- إن تناول مشتقات الألبان، مثل الجبن تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها تقوي الشرايين.

