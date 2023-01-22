شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير تغذية يوضح فوائد ومضار الرمان.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور أنطون بريكين، خبير التغذية الروسي، أن للرمان خصائص كمضاد للالتهابات ومسكن للألم وغيرها من الخصائص المفيدة. ومع ذلك على البعض الحد من تناوله.

خبير تغذية يوضح فوائد ومضار الرمان.. ماذا قالت؟



ويشير الخبير إلى أن الرمان حتوي على الكثير من المواد التي لها خصائص كمضاد للأكسدة، وفيتامينات С وА ومجموعة В، والبوتاسيوم والمنغنيز وحمض الفوليك وحمض النيكوتين.



ويقول: "كما أن عصير الرمان يعتبر مثابة مدر خفيف للبول والصفراء وله خصائص كمضاد للالتهابات ومطهر ومسكن للألم. وينصح بتناول عصير الرمان في حالات الإسهال، ولكن لا ينصح بتناوله مركزا خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة أو قرحة المعدة. كما يجب تناول الرمان بحذر في حالة الحساسية الغذائية.

وأيضا لا ينصح أبدا بتناول عصير الرمان مع بعض الأدوية وبالذات الخاصة بخفض مستوى الكوليسترول".

ويضيف: خلافا للاعتقاد الشائع، نسبة عنصر الحديد في الرمان ضئيلة وصعبة الامتصاص. لذلك لا يمتص الجسم منها سوى 5 بالمئة فقط. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تخضع هذه الكمية من الحديد لعدد من التغييرات قبل دمجها في عمليات التمثيل الغذائي.

ويقول: "لذلك، فإن الاعتقاد السائد بأن الرمان قادر على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم صحيح جزئيا فقط. أي من الصعب للغاية الحفاظ على المستوى الأمثل من الحديد بمساعدة عصير الرمان فقط لأنه في هذه الحالة يحتاج الشخص إلى شرب عدة لترات منه يوميا، وهو أمر محفوف بمخاطر عديدة بما فيها زيادة خطر الإصابة بمرض السكري".

قالت الطبيبة الروسية الأخصائية في التغذية، ريما مويسينكو، إن عصير الرمان، وخاصة إذا تم تحضيره في البيت، هو أفضل أنواع العصائر وأكثر فائدة لجسم الإنسان لما يحتوي عليه من خصائص.

وأوضحت مويسينكو أن عصير الرمان هو أحد المواد الغذائية التي تجعل الجسم يكتسب مناعة طبيعية، فهو غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين، وله أيضا تأثير مفيد على عمل الأمعاء، حيث يتم تكوين جزء كبير من الخلايا المناعية.

واعتبرت أن عصير الرمان هو الأكثر فائدة مقارنة بباقي العصائر، خاصة لجهاز المناعة، وهو يعمل أيضا على تحسين وظيفة الأمعاء، حيث يتم توفير 80% من الخلايا من أجل إنتاج الاستجابة المناعية.

وفقا لأخصائية التغذية، فإن استخدام عصير الرمان يزود الجسم بطاقة، من خلال التأثير بزيادة مستويات الهيموغلوبين في الدم.

ويرفع عصير الرمان من مستوى الهيموغلوبين في الدم ويساعد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي غالبا ما يتم اكتشافه لدى الأشخاص الذين يشكون من ضعف الجسم، ويرجع ذلك إلى فيتامين سي والتربينات والنحاس والحديد في عصير الرمان.

أعلن أخصائي الأمراض المعدية يفغيني تيماكوف، أن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في موعد لا يتجاوز السنة أو السنتين، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تجري عملية تكيف الفيروس.

وقال في تصريح لوكالة "تاس": "في وقت أبكر من عام أو عامين، لن ينتهي الوباء. يحتاج الفيروس من أربع إلى خمس سنوات للتكيف من أجل الحصول على طفرات مستقرة. وثلاث سنوات من العملية النشطة وسنتين من التكيف.

وأضاف: "لقد مرّرنا بثلاث سنوات من العملية النشطة، والآن نحن نتكيف، وسوف يستغرق الأمر عاما أو عامين فقط، ما لم تظهر خطوط جينية جديدة له".

وبحسب تيماكوف، يُمكن أن تظهر سلالات جديدة من الفيروس إذا كان الشخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، أصبح فيروس كورونا "سارس من حيث النموذج"، ويتمتّع معظم الروس بالفعل بمناعة ضد المتغيّرات المنتشرة للفيروس.