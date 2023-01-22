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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشير دراسة حديثة إلى أن التقاعد المبكر قد يسرع التدهور المعرفي ويزيد في الواقع من خطر الإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة التي أجريت على الأشخاص في المناطق الريفية في الصين أن الذين يتوقفون عن العمل عند سن 60 عاما يعانون من تدهور إدراكي أكثر حدة من أقرانهم.

دراسة تؤكد أن التقاعد المبكر قد يسرّع الخرف



ويعتقد الباحثون أن أدمغة معظم الناس يتم تحفيزها بشكل أكبر أثناء العمل والتواصل الاجتماعي في المكتب أو بيئة العمل.

ويوصي الخبراء الناس بممارسة ألعاب الكلمات المتقاطعة والقراءة في التقاعد للبقاء نشيطين عقليا وتجنيب أنفسهم المشكلات الإدراكية.

واستخدمت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة Journal of Economic Behavior & Organization، بيانات من مخطط المعاشات التقاعدية الريفية الوطنية في الصين (NRPS).

تم إنشاء NRPS في عام 2009 لتوفير دعم في الدخل لكبار السن، ويتكون من مساهمات من الحكومة المركزية ومساهمات طوعية. ويمكن للأفراد البدء في المشاركة في البرنامج في سن 16 عاما.

حتى يومنا هذا، جميع سكان الريف في الصين تقريبا ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر مؤهلون لبرنامج المعاشات التقاعدية، وهو اختيار طوعي وليس إلزاميا.

وحلل الباحثون هذا البرنامج باستخدام مسح معرفي يسمى المسح الصيني للصحة والتقاعد الطولي (CHARLS) لمعرفة كيف تؤثر خطط التقاعد على الأداء المعرفي.

وتم طرح أسئلة حول القرارات المالية المعقدة، وصحتهم، وقرارات الرعاية الطويلة الأجل.

وأبلغ المشاركون في برنامج المعاشات التقاعدية عن انخفاض معدل شرب الكحول بانتظام مقارنة بالعام السابق، والذي قال الباحثون إنه إيجابي. لكنهم وجدوا أيضا أن المشاركين أبلغوا عن معدلات تفاعل تطوعي واجتماعي أقل من غير المستفيدين.

وعندما تعمق الباحثون في التحليل، كان أداء المتقاعدين الأوائل أسوأ في الاختبارات المعرفية.



وكشفت الدراسة أن أكبر مؤشر على التدهور المعرفي هو تأخر الاستدعاء، وهو مقياس يرتبط عادة بالتنبؤ بالخرف لدى المريض.

وصرح المؤلف الرئيسي بلامين نيكولوف، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة بينغامتون بجامعة ولاية نيويورك (SUNY): "أبلغ المشاركون في برنامج NRPS عن مستويات أقل بكثير من المشاركة الاجتماعية، مع معدلات أقل بكثير من التطوع والتفاعل الاجتماعي مقارنة بغير المستفيدين من البرنامج".

وقال الفريق إنهم لا يستطيعون التأكد من أن التقاعد المبكر هو السبب الحقيقي للتدهور المعرفي، وأنهم لا يستبعدون أنماط الحياة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

لكن نيكولوف قال إنه لا شك في أن كبار السن يجب أن يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية للوقاية من الخرف.

وقد تكون المشاركة الاجتماعية والترابط ببساطة أقوى العوامل الفردية للأداء المعرفي في سن الشيخوخة.

تشير دراسة جديدة إلى أن استهلاك الحليب في بعض المناطق منذ ما بين 7000 و2000 عام أدى إلى زيادة كتلة جسم الإنسان وقوامه.

وقد عثر على هذه الزيادة في الحجم والوزن في المناطق التي حدث فيها تطور لجينات تسمح للإنسان بإنتاج إنزيمات لهضم الحليب في مرحلة البلوغ - تسمى استدامة اللاكتيز. وهذا يعني أن أولئك البشر كانوا يشربون كميات كبيرة من الحليب.

ووجدت الدراسة أن شرب الحليب أدى إلى زيادة نمو الهيكل العظمي، وزيادة وزن عدد من السكان في بعض أجزاء العالم.

وقارنت الدراسة، التي شارك فيها فريق من 16 باحثا وقادها أستاذ الأنثروبولوجيا البيولوجية الغربية جاي ستوك، بين القامة وكتلة الجسم لـ3507 هيكلا عظميا من 366 موقعا أثريا مختلفا، تمتد عبر 25000 عام، ما أدى إلى إنشاء مجموعة بيانات مقارنة كبيرة لفحص تباين جسم الإنسان بمرور الوقت والموقع الجغرافي. وتم نشر الدراسة في مجلة PNAS.

منذ ما بين 15000 و10000 سنة مضت، شهد البشر في جميع أنحاء أوراسيا وشمال شرق إفريقيا انخفاضا في الطول الجسدي وكتلة الجسم.

وتطورت الزراعة في مناطق مختلفة بشكل مستقل وجلب المزارعون المهاجرون المحاصيل والحيوانات المنتجة للألبان معهم إلى أجزاء من أوراسيا التي يحتلها الصيادون.

وفي بعض المناطق، بما في ذلك وسط وشمال أوروبا، لم تزدهر المحاصيل التي تم تدجينها في غرب آسيا، وتحول البشر من إنتاج الجبن والزبادي التي تحتوي على نسب أقل من سكر اللاكتوز، إلى الاستهلاك المباشر للحليب الخام الذي يحتوي على نسبة أعلى من ذلك بكثير من مستويات اللاكتوز.

وأدت القدرة على هضم كميات أكبر من اللاكتوز إلى زيادة توافر الطاقة من منتجات الألبان. وفي المناطق التي يوجد فيها دليل وراثي على زيادة استهلاك الحليب، هناك أيضا زيادات في طول الجسم وكتلته، كما ينعكس في السجل الهيكلي.

وما يزال إرث استهلاك الحليب القديم واضحا حتى اليوم، من خلال الترددات المختلفة لعدم تحمل اللاكتوز في السكان.

وقال ستوك: "أدت عملية التطور هذه إلى نمط عدم تحمل اللاكتوز الذي نراه اليوم، حيث يكون الناس في شمال أوروبا أكثر تحملا للاكتوز من الناس في جنوب أوروبا".

وأوضح أن منتجات الألبان عنصر مهم في الوجبات الغذائية في أجزاء كثيرة من العالم. وتعد الترددات العالية لتحمل اللاكتوز التي تطورت في مناطق إفريقيا وآسيا أمثلة على التطور المتقارب، ما يعني أن تحمل اللاكتوز في هذه المجموعات السكانية قد تطور بشكل منفصل عن السكان الأوروبيين.

وأضاف: "شرب الحليب كان مهما ثقافيا في قارات مختلفة، ونرى الإرث الجيني لذلك اليوم. وهناك ترددات عالية من جينات استدامة إنزيم اللاكتيز في السكان في غرب إفريقيا، والوادي المتصدع، والقرن الإفريقي، وكذلك بعض الأجزاء من شبه الجزيرة العربية ومنغوليا".

وتابع: "أعتقد أن الآليات نفسها تؤدي على الأرجح إلى بعض التباين في الحجم البشري داخل إفريقيا، على سبيل المثال، رعاة الماساي في شرق إفريقيا طوال القامة ولديهم تاريخ ثقافي غني في شرب الحليب. لسوء الحظ، ليس لدينا حاليا البيانات لاختبار ذلك حتى الآن".

وتستند مجموعة البيانات المستخدمة في هذه الدراسة بشكل أساسي إلى عينات أوروبية، والتي قال ستوك إنها ترجع إلى حد كبير إلى عمليات الاستكشاف الأثري الأكثر تواترا تاريخيا داخل القارة.

وقال: "في حين قيل منذ فترة طويلة إن الانخفاض في حجم الجسم جاء بعد تطور الزراعة، هناك أدلة على أن الناس كانوا يتقلصون حجما ووزنا قبل أن يتبنوا الزراعة، واستمر هذا النمط بعد ذلك".

وشرح ستوك أن الانخفاض في القامة حدث بعد العصر الجليدي الأخير الأقصى عندما كانت البيئة العالمية أكثر برودة قليلا ومن المحتمل أنها كانت أقل إنتاجية. فقد كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط البيئية وانخفاض تنوع الأطعمة المتاحة بسبب اعتماد الزراعة. وأدى ذلك أيضا إلى مصدر غذاء أكثر وفرة واستقرارا.

وأضاف: "ما يمكننا رؤيته من هذه النتائج هو أن هناك نتائج متغيرة لاعتماد الزراعة في أجزاء مختلفة من العالم أدت إلى تأثيرات مختلفة على صحتنا وبيولوجيتنا. التغيرات العالمية في حجم الجسم تعكس جزئيا هذه التأثيرات".