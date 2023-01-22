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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحتفل الصين، الأحد، ببداية العام القمري الجديد بتضرعات الناس أملا في الصحة بعد ضغوط ومصاعب مالية استمرت 3 سنوات في ظل الجائحة.

الصين تحتفل اليوم الأحد ببداية العام القمري الجديد

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤولون عن 13 ألف وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير/ كانون الثاني.

واصطفت طوابير لنحو كيلومتر خارج معبد لاما في بكين الذي أغلقته السلطات أكثر من مرة قبل رفع قيود كوفيد-19 في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، ووقف الآلاف في انتظار دورهم للصلاة من أجل أحبائهم.

وقال أحد سكان بكين إنه يأمل في أن يجلب عام الأرنب "الصحة للجميع".

كان مسؤولون قد أعلنوا تسجيل قرابة 13 ألف وفاة لها علاقة بكوفيد في المستشفيات بين يومي 13 و19 يناير/ كانون الثاني لتضاف لنحو 60 ألف وفاة في الشهر السابق لذلك. ويقول خبراء صحة صينيون إن موجة الإصابات في عموم البلاد بلغت ذروتها بالفعل.

ويتوقع بعض خبراء الصحة أن يتوفى أكثر من مليون شخص جراء الإصابة بالمرض في الصين هذا العام، وتنبأت شركة إيرفينيتي لبيانات الصحة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها أن تصل وفيات كوفيد إلى 36 ألف وفاة في اليوم هذا الأسبوع.