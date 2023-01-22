شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد المائية التونسى وسفير اليابان يفتتحان المركز الإقليمي لحماية الغابات من الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي محمود إلياس حمزة وسفير اليابان بتونس أوسوجو تاكيشي ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يونو شوهي، المركز الإقليمي لحماية الغابات من الحرائق والمندرج ضمن المرحلة الثانية لمشروع التصرف المندمج للغابات، الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وأكد الوزير التونسي، في بيان صدر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، اليوم السبت، أهمية المركز الذي يعد مكسبا لحماية الغابات من الحرائق وضمان سرعة التدخل للسيطرة عليها في زغوان والولايات المجاورة، كما أوصى بالمحافظة على المركز والعمل على تطويره.

من جانبه، أشار سفير اليابان بتونس إلى أن بلاده مستعدة لمزيد من دعم مجهودات تونس في المحافظة على الثروات الغابية والعناية بالبيئة وتثمين المنتجات الغابية.