شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال يشيد بتحرير إحدى مناطق جوبا واعتقال 3 من المليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الوزراء الصومالي السيد حمزة عبدي بري، بجهود القوات المسلحة الصومالية التي انتزعت يوم السبت منطقة (جناي عبدله)، بمحافظة جوبا السفلى من قبضة مليشيات الخوارج الإرهابية، مشيرا إلى أن المنطقة المحررة من الخوارج مهمة لتحرير العديد من مناطق إدارة ولاية جوبالاند.

وقال بري - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن النضال ضد العدو الإرهابي لتحرير المناطق المتبقية ستستمر حتي يتم القضاء على الإرهاب من جميع ربوع البلاد.

وفي نفس الإطار، اعتقلت قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع القوات الشعبية ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من مليشيات الخوارج الإرهابية، وذلك في عملية عسكرية جرت في مديرية عيل طير بمحافظة غلغدود وهم عبد الرشيد معلم علي (دردورشي) وعبدي جانيعو ومسعود علي لوجي.

وكان الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود قد عقد - في وقت سابق - اجتماعا مع مجلس وزراء ولاية جنوب الغرب؛ لبحث ملف مواجهة الإرهاب، حيث تم بحث عدد من القضايا، وعلى رأسها مهمة الاستعداد لبدء عملية عسكرية كبيرة ضد فلول مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأعلن الرئيس الصومالي - الثلاثاء الماضي - عن استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول مليشيات الخوارج الإرهابية بجنوب البلاد.