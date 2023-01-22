شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في حفل joy awards بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطفت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار في حفل تسليم جوائز Joy awards 2023، المقام في المملكة العربية السعودية.

وظهرت جورجينا رودريجيز على السجادة الحمراء للحفل، وبدت جذابة بإطلالتها المميزة.

وكشفت جورجينا رودريجيز في تصريحات للإعلامية دانة الأشقر، أنها تعاونت في إطلالتها بالمهرجان مع مصمم من أصدقائها يعيش في دبي.

وردا على سؤال عن شعورها منذ الانتقال إلى السعودية، قالت جورجينا: "أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع".

وأضافت: "أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكرا جزيلا".

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجز إلى السعودية، تلاحقها الكاميرات، فبعد قضاء يوم في بوليفارد الرياض للاستمتاع برفقة أبنائهما بمدينة الألعاب، ظهر رونالدو بجانب جورجينا مؤخرا بأحد المطاعم يستمتعان بتناول عشاء رومانسي.

ونشرت جورجينا رودريجز بعد وصولها إلى المملكة العربية السعودية، مجموعة من المنشورات التي تؤكد من خلالها سعادتها باستقبال المملكة لها ولعائلتها، حيث نشرت فيديو هي وأطفالها أثناء حفل تقديم اللاعب البرتغالي لنادي النصر في الرياض.

وكتبت معلقة عبر حسابها الشخصي على موقع " إنستجرام": "شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع".

وأضافت: ”نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر السعودي، ونود أن نشكر كل من حول هذا الحدث إلى حقيقة".

ويقام حفل Joy Awards في نسخته الثالثة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان النصر قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم في أولى صفقاته الشتوية.

ويستعد النصر لمواجهة الاتفاق اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة النصر ضد الاتفاق الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص العالمي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة أقل عن الاتحاد المتصدر، ولكن رفقاء رونالدو لعبوا مباراة أقل.