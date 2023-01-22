شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا: لقائى مع أبو الغيط كان مثمرا.. ونتطلع لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني عن سعادته بلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، السبت.

وكتب الوزير الإيطالي على حسابه بموقع تويتر، أن اللقاء شهد تبادل مثمر للأراء حول الأوضاع في ليبيا، واستقرار منطقة المتوسط، متطلعا لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وكان قد كتب أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر "استضفت مساء السبت⁩ وزير خارجية ايطاليا ⁦‪والوفد المرافق على مأدبة عشاء، تناولنا موضوعات تخص الاستقرار في منطقتنا العربية، وفي مقدمتها فلسطين والتعاون العربي الأوروبي. ايطاليا تلعب دورا مهما في المتوسط واتطلع إلى تعزيز العلاقات بيننا".