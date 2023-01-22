شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى ينجح فى تصفية إرهابى يرتدى حزاما ناسفا فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، قتل إرهابى يرتدى حزاما ناسفا حاول التسلل إلى قرية الشريفية التابعة الى ناحية الرياض في كركوك، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعة حثيثة ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال الفوج الاول اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية من قتل احد الارهابيين حاول استهداف اهالي القرية والقوات الامنية حيث تم تطويق القرية ونصب كمائن بكافة طرق التسلل ومناطق القصب والاحراش وبعد اعتراضه ومحاولة ايقافه حاول استهداف القطعات بالحزام الناسف اضافة الى عبوة ناسفة كان يحملها ورمانات يدوية عدد 2 ، تم تعرضه واردائه قتيلاً وتمت معالجة الحزام والعبوة التي كان يحملها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة التنفيذ الواجب ".



واضاف، انه "كان لأهالي القرية جهد ساند وداعم لقواتنا الامنية في قتل الارهابي من خلال تعاون المواطنين وتقديم معلومات مهمة في متابعة المطلوبين ، ولازالت القطعات في متابعة ثلاث عناصر كانوا يحاولون التسلل الى القرية ذاتها ".