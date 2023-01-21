شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تستدعى أسيرًا مُحررًا قضى فى سجونها 40 عامًا بعد يوم من الإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عائلة الأسير الفلسطيني المُحرر ماهر يونس من قرية عرعرة بالمثلث الشمالي، مساء اليوم السبت، عن أن الشرطة الإسرائيلية استدعته للتحقيق الليلة الماضية، واحتجزته عدة ساعات، قبل أن تُفرج عنه بشروط مقيدة.