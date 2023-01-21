شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يمنح لاعبى المنتخب أراضي سكنية وجوازات سفر دبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، بتكريم لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم، بمنحهم قطع أراضٍ سكنية في بغداد، وجوازات سفر دبلوماسية؛ وذلك عقب التتويج بلقب بطولة كأس الخليج 25 التى أقيمت في البصرة.



وذكر بيان لمكتب السوداني أذاعته قناة "السومرية نيوز"، اليوم /السبت/، أن رئيس الوزراء استقبل بعثة المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة خليجي 25، وأقام مأدبة غداء على شرفهم، وذلك بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين.



وثمن السوداني الفوز المستحق للمنتخب العراقي بالبطولة، مشيدًا بالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في جميع المباريات التي خاضها أثناء البطولة.