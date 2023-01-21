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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقترح بحث جديد أنه عندما يكون الناس في حالة مزاجية سيئة، قد يكونون أسرع في اكتشاف التناقضات في الأشياء التي يقرؤونها، وأكثر تركيزا وقدرة على التحليل.

دراسة: المزاج السيء يمكن أن يجعلك أفضل في العمل

وإذا كنت تتعامل مع عمل يتطلب اكتشاف التناقضات، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى تكون في مزاج سيء.

ووفقا لبحث جامعة أريزونا، تتغير قدرة الأشخاص على التركيز على التفاصيل، مثل التدقيق اللغوي، اعتمادا على ما يشعرون به.



ووجد الفريق، بقيادة فيكي لاي، الأستاذة المساعدة في علم النفس والعلوم المعرفية، أن الناس كانوا أكثر قدرة على التحليل عند الغضب. وإذا كانوا يقومون بمهمة، مثل التدقيق اللغوي أو كتابة الإعلانات، فيمكنهم حل المشكلات بشكل أسرع.

ويبدو أن الحالة المزاجية واللغة تدعمهما شبكات الدماغ المختلفة. وقالت البروفيسورة لاي: "لدينا دماغ واحد، ويتم معالجة الاثنين في نفس الدماغ، لذلك هناك الكثير من التفاعل يحدث. نظهر أنه عندما يكون الناس في مزاج سلبي، فإنهم يكونون أكثر حرصا وتحليلا. إنهم يفحصون ما هو مذكور بالفعل في النص، ولا يتراجعون فقط عن معرفتهم الافتراضية بالعالم".

وتلاعبت لاي وزملاؤها بالحالة المزاجية للمشاركين في الدراسة من خلال عرض مقاطع من الفيلم الحزين "Sophie’s Choice" أو المسلسل التلفزيوني المضحك Friends.

ثم تم استخدام استبيان بالكمبيوتر لتقييم الحالة المزاجية للمشاركين قبل مشاهدة المقاطع وبعدها. ووجد الباحثون أنه في حين أن المقاطع المضحكة لم تؤثر على الحالة المزاجية للمشاركين، نجحت المقاطع الحزينة في وضع المشاركين في حالة مزاجية أكثر سلبية.

ثم استمع المشاركون إلى سلسلة من التسجيلات الصوتية المحايدة عاطفيا لقصص من أربع جمل تحتوي كل منها على "جملة انتقادية" إما تدعم أو تنتهك المعرفة الافتراضية أو المألوفة للكلمة.

وتم عرض هذه الجملة في كل مرة على شاشة الكمبيوتر، بينما تم مراقبة موجات دماغ المشاركين بواسطة EEG، وهو اختبار يقيس موجات الدماغ.

وقدم الباحثون أيضا نسخا من القصص التي تم فيها تبادل الجمل النقدية بحيث لا تتناسب مع السياق. ثم نظروا في كيفية تفاعل الدماغ مع التناقضات، اعتمادا على الحالة المزاجية.

ووجدوا عندما كان المشاركون في حالة مزاجية سلبية، بناء على ردودهم على الاستطلاع، أظهروا نوعا من نشاط الدماغ يرتبط ارتباطا وثيقا بإعادة التحليل.

وقالت لاي: "نظهر أن الحالة المزاجية مهمة، وربما عندما نقوم ببعض المهام، يجب أن ننتبه إلى مزاجنا. إذا كنا في حالة مزاجية سيئة، فربما يتعين علينا القيام بأشياء أكثر تفصيلا، مثل التدقيق اللغوي".

أجريت الدراسة في هولندا، وكان المشاركون من المتحدثين الأصليين للغة الهولندية، وأجريت الدراسة باللغة الهولندية. لكن لاي تعتقد أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تترجم عبر اللغات والثقافات الأخرى المختلفة.

يتمتع طلاب الجامعات بالكثير من الحرية ولكن ليس لديهم الكثير من التنظيم. ويمكن أن يكون هذا ضارا للمماطلين المعتادين.

فقد أظهرت الدراسات أن ما لا يقل عن نصف طلاب الجامعات يماطلون إلى مستوى يحتمل أن يكون ضارا بتحصيلهم.

لكن قد لا تكون هذه هي النتيجة السلبية الوحيدة لتأجيل الأمور إلى وقت لاحق. ووجدت الدراسات صلة بين المماطلة وضعف الصحة. ويرتبط بمستويات أعلى من التوتر وأنماط الحياة غير الصحية والتأخر في رؤية الطبيب بشأن المشاكل الصحية.

ومع ذلك، فإن هذه الدراسات - بحكم طبيعة تصميمها - لا يمكنها أن تخبرنا عن اتجاه العلاقة. هل يؤدي التسويف إلى ضعف الصحة الجسدية والعقلية لأن الناس، على سبيل المثال، يؤجلون بدء نظام تمارين رياضية جديد أو زيارة طبيب بشأن مشكلة صحية، أم العكس؟ هل الصحة الجسدية السيئة، على سبيل المثال، تؤدي بالناس إلى المماطلة لأنهم لا يملكون الطاقة للقيام بهذه المهمة الآن؟

لمحاولة حل هذا اللغز، أجرى الباحثون دراسة طولية - أي دراسة تابعت الأشخاص لفترة من الوقت، وأخذت قياسات في نقاط مختلفة من الدراسة. وقاموا بتوظيف 3525 طالبا من ثماني جامعات في ستوكهولم وحولها وطلب منهم إكمال الاستبيانات كل ثلاثة أشهر لمدة عام واحد.

وهدفت الدراسة، المنشورة في JAMA Network Open، إلى التحقق مما إذا كان الطلاب الذين يماطلون أكثر عرضة للإصابة بضعف الصحة العقلية والبدنية. ومن بين 3525 طالبا، أجاب 2587 طالبا على استبيان المتابعة بعد تسعة أشهر، حيث تم قياس العديد من النتائج الصحية.

ولفهم كيفية ارتباط المماطلة بالنتائج الصحية اللاحقة، تمت مقارنة الطلاب الذين لديهم ميل أكبر للمماطلة (كما تم تسجيلهم على مقياس المماطلة) في بداية الدراسة مع الطلاب ذوي الاتجاه الأقل مماطلة.

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وأظهرت النتائج أن المستويات الأعلى من المماطلة ارتبطت بها أعراض أعلى إلى حد ما للاكتئاب والقلق والتوتر بعد تسعة أشهر.

وكان الطلاب الذين لديهم مستويات أعلى من المماطلة أكثر عرضة للإبلاغ عن ألم معطل في الكتفين أو الذراعين (أو كليهما)، ونوعية نوم أسوأ، والمزيد من الشعور بالوحدة، والمزيد من الصعوبات المالية.

وظلت هذه الارتباطات حتى عندما أخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الارتباط، مثل العمر والجنس ومستوى تعليم الوالدين والتشخيصات الجسدية والنفسية السابقة.

وعلى الرغم من عدم وجود نتيجة صحية محددة مرتبطة بقوة بالمماطلة، إلا أن النتائج تشير إلى أن المماطلة قد تكون ذات أهمية لمجموعة واسعة من النتائج الصحية، بما في ذلك مشاكل الصحة العقلية، والألم المعوق، ونمط الحياة غير الصحي.

وكما ذكر سابقا، في الدراسات السابقة، تم تقييم المشاركين في وقت واحد فقط، ما يجعل من الصعب معرفة أي من الشروط يأتي أولا: المماطلة أو اعتلال الصحة. ومن خلال جعل الطلاب يجيبون على الاستبيانات في عدة نقاط زمنية، يمكن التأكد من وجود مستويات عالية من المماطلة قبل قياس صحتهم.

ولكن لا يزال من الممكن أن تفسر العوامل الأخرى التي لم يتم أخذها في الحسبان في تحليل الارتباط بين المماطلة والنتائج الصحية السيئة اللاحقة.

وأظهرت التجارب السريرية (المعيار الذهبي للبحوث الطبية) أن العلاج السلوكي المعرفي فعال في الحد من المماطلة.

ويساعد العلاج الشخص على التغلب على المماطلة عن طريق تقسيم الأهداف الطويلة المدى إلى أهداف قصيرة المدى، وإدارة عوامل التشتيت (مثل إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة)، والتركيز على مهمة على الرغم من الشعور بالعواطف السلبية.

ويتطلب هذا بعض الجهد، لذا فهو ليس شيئا يمكن لأي شخص القيام به أثناء محاولته الوفاء بموعد نهائي محدد. ولكن حتى التغييرات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير. ويمكنك أن تجرب ذلك بنفسك. لماذا لا تبدأ اليوم بترك هاتفك المحمول في غرفة أخرى عندما تحتاج إلى التركيز على مهمة ما؟.

التقرير من إعداد إيفا سكيلجيت، أستاذة مشاركة، علم الأوبئة، معهد كارولينسكا؛ وألكسندر روزينتال، باحث مساعد، معهد كارولينسكا، وفريد جوهانسون، مرشح دكتوراه، الصحة العقلية في جامعة صوفياهميت.