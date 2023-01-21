شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة غرب مدينة "كسمايو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية ، اليوم السبت، السيطرة على منطقة "جناي عبدله" على بعد 60 كم عن غرب مدينة "كسمايو" المقر المؤقت لولاية جوبالاند الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم إن القوات استعادت المنطقة دون مواجهات عسكرية، حيث فرت عناصر الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة قبل ساعات من وصول قوات الجيش وقوات تابعة لحكومة إقليم جوبالاند.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أعلن، الثلاثاء الماضي، استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول الميليشيات الإرهابية بجنوب البلاد، مؤكدا أن الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة هي العدو الوحيد لبلاده وشعبه، ويجب تضافر القوى للقضاء عليهم.

الجدير بالذكر أنه تم تحرير معظم مناطق ولايتي هير شبيلي وجلمدج من الميليشيات الإرهابية، وأن قوات الجيش الصومالي ماضية في تحرير القرى الريفية القليلة المتبقية بجنوب ووسط البلاد.