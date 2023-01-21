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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إذا انهار أحد أفراد أسرتك فجأة في الحديقة أو توقف عن التنفس أثناء العشاء، فقد تتولى غريزتك السيطرة بسرعة على تصرفاتك.

أمور يجب ألا تفعلها أبدا في حالة الطوارئ الطبية!

لكن الأطباء يقولون إنه يمكنك إنقاذ حياة إذا قاومت الرغبة في السماح للعواطف بالسيطرة.

وكشف الدكتور جون توريس، طبيب الطوارئ في Premier Urgent Care في كولورادو سبرينغز والمساهم الطبي البارز في NBC News، عن قائمته لأكبر أربعة أخطاء يرتكبها المرضى في حالات الطوارئ.

لا تتصل بأحبائك بل بالطوارئ أولا

صدق أو لا تصدق، عندما تقع كارثة لكثير من الناس، فإن أول استجابة لهم هي الاتصال بأحد أفراد أسرتهم - أحد الوالدين أو الطفل أو الأخ - لطلب المساعدة.

لكن الدكتور توريس يقول إنه بدلا من ذلك، يجب أن تكون نقطة الاتصال الأولى دائما على رقم الطوارئ، حيث قال إن الاتصال بشخص آخر يضيع وقتا ثمينا، ويمكن استخدامه للمساعدة في علاج المريض.

وقال توريس: "بمجرد وصولك إلى المستشفى، يمكنك الاتصال بكل من تريد".

لا تنقُل المريض بسيارتك إلى المستشفى

يشير الدكتور توريس إلى أنه على الرغم من أن هذا قد يبدو أسرع، إلا أنه يؤخر حصول المريض على العلاج. وذلك لأن سيارات الإسعاف مجهزة بأجهزة طبية ويعمل بها متخصصون طبيون لمساعدة المرضى.

ويمكن أن تشتمل الأجهزة الموجودة على أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وأكواب شفط أو شفاطات يمكنها تنظيف المسالك الهوائية.

ويضيف الدكتور توريس أن نقل شخص ما إلى المستشفى يمكن أن يكون مشتتا للغاية للسائق، ما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

لا تترك المريض في قسم الطوارئ مطمئنًا عليه

بمجرد وصول شخص ما إلى غرفة الطوارئ، قد يكون من المغري الاعتقاد بأن عملك قد انتهى.

لكن الدكتور توريس يقول إنه يجب عليك البقاء معهم للتأكد من أنهم بصحة جيدة، والإجابة على أسئلة الأطباء والممرضات حول ما حدث.

وقال: "لن يفكروا بشكل مستقيم، خاصة إذا كانوا يتألمون. لا بأس أن تكون انتهازيا، لكن ليس من المقبول أن تكون بغيضا".

كان هناك عدد من المواقف الطبية حيث يقول المرضى إنهم حصلوا على الرعاية التي يحتاجونها فقط بعد الضغط على الأطباء.

لا تنس شاحن هاتفك لأنك ستحتاجه

كلنا نفعل ذلك: سواء كان ذلك في المكتب أو في ليلة بالخارج.

ومع ذلك، إذا كنت تتذكر، فمن الضروري أن تأخذ الشاحن معك في حالة الطوارئ الطبية.

قال توريس: "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي يأتي فيها الأشخاص وينتهي شحن هواتفهم المحمولة لأنك ستبقى هناك لمدة ست أو 10 أو 12 ساعة".

بمناسبة اليوم العالمي للجبن الذي يحتفل به في 20 يناير من كل عام. كشفت الدكتورة يكاتيرينا ستيسينكو خبيرة التغذية الروسية فوائد ومضار الأجبان.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن الجبن منتج يتكون 100 بالمئة من دهون حليب البقر (الماعز، الأغنام)، وإذا كان يحتوي على 50 بالمئة من الزيوت النباتية فيجب أن يطلق عليه منتج من منتجات الأجبان.

وتقول: "لماذا يحب الناس الجبن؟ لقد اتضح أن الأجبان تحتوي على حمض أميني يسمى فينيثيلامين (PEA) وهو ناقل عصبي مسؤول عن العشق. وهذا المركب الكيميائي يثير النشوة، وهو مشابه لحمض نووي موجود في الشوكولاتة والنقانق. وتحدد القيمة الغذائية للجبن استنادا إلى مكوناته".

وتضيف، الجبن يحتوي على 30 بالمئة دهونًا وما لا يقل عن 20-25 بالمئة بروتينات واملاح الفوسفور والكالسيوم ومجموعة كاملة من الفيتامينات الموجودة في الحليب. والبرتينات الموجودة في الجبن قريبة من بروتينات أنسجة وأعضاء الجسم البشري، لذلك تعتبر الأكثر فائدة. كما أن الجبن يحتوي على أحماض أمينية أساسية كالليسين والميثيونين والتريبتوفان، الذي يعتبر مقدمة للسيروتونين، الذي يؤثر إيجابيا في المشاعر العاطفية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب ألا ننسى أن 56 غراما من الجبن (وجبة الجبن القياسية )تحتوي على ما لا يقل عن 15 غراما من الدهن و200 سعرة حرارية. مع العلم أن المعدل اليومي المعتمد للدهون هو 50-70 غرام.

وتقول: "تحتوي الأجبان على نسبة عالية من الأملاح. فمثلا تحتوي 60 غرام من جبن تشيدر على 350 ملغ من الملح. والجميع يعرفون التأثير السلبي للملح في مستوى ضغط الدم. كما أن مساهمة الملح في هشاشة العظام تثير القلق لأن الملح يساعد على طرد الكالسيوم من الجسم. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والوزن الزائد، فعليه على الأقل التقليل من استهلاك الجبن".

وتضيف، وينصح بالتقليل من استهلاك الجبن ومنتجات الألبان الأخرى كل من يعاني من التهاب المفاصل والصداع النصفي. وأظهرت بعض الدراسات أن منتجات الألبان تؤثر سلبا في صحة الرجال.

وتقول: "ولكن هذا لا يعني التخلي تماما عن تناول الجبن. المهم هنا الاعتدال في تناوله 30-50 غرام من الجبن في اليوم مفيد للصحة. ومن الأفضل تناول الجبن الذي لا تزيد نسبة الدهون فيه عن 20-30 بالمئة".