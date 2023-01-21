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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصبح الكلب "سبايك" ضمن قائمة الحيوانات المشهورة في العالم، بعد حصوله على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

كيف أصبح الكلب "سبايك" ضمن قائمة الحيوانات المشهورة في العالم؟

الكلب سبايك دخل الموسوعة كأكبر الكلاب سنّا في العالم على قيد الحياة، فهو من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، من ولاية أوهايو، ويبلغ من العمر 23 عاما و7 أيام.

الكلب الأطول عمرا قبله كان يسمى "بلوي"، وتوفي عام 1939 عن عمر ناهز 29 عاما و5 أيام.

"سبايك" مملوك لسيدة تدعى ريتا كيمبال، وجدته وحيدا في ساحة انتظار السيارات محل بقالة عام 2009، وربّته منذ ما يقرب من 14 عاما.

وصرحت كيمبال بأنها عندما وجدته كانت توجد بقع دماء حول رقبته بسبب سلسلة أو حبل، وقد أخبرها موظف المحل أن الكلب كان هناك منذ 3 أيام.

وأضافت أنها أخذت الكلب الذي كان يبلغ من العمر وقتها 10 سنوات إلى منزلها، وذكرت أن "سبايك كان يقفز وجلس على المقعد، كما لو كان يعرف المنزل". واستوحت ريتا كيمبال اسم الكلب "سبايك" من الكلب الكبير الشرير في الكرتون الشهير "توم وجيري".

"سبايك" يزن 12.9 رطل زنجا من هجمات متعددة من حيوانات أخرى وعاد أقوى في كل مرة، وفقا لـ "سي إن إن".