شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أمريكية تزور الجزائر والمغرب لمناقشة الأولويات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة ميشيل سيسون، اليوم السبت، الجزائر والمغرب؛ لمناقشة الأولويات المشتركة متعددة الأطراف عبر منظومة الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن "زيارة سيسون للجزائر والمغرب تستمر في الفترة من 21 وحتى 26 من شهر يناير الجاري، حيث تناقش أهمية حقوق الإنسان مع انضمام الرباط والجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة: "تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال زيارتها للجزائر والمغرب، كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني".

وأوضحت - في بيانها - أن "مساعدة وزير الخارجية الأمريكية ستؤكد خلال اجتماعاتها دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية".