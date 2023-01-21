شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلامية صومالية رسمية إن قوات الجيش صدت هجوما شنه مسلحو "حركة الشباب" على قاعدة عسكرية في جلعد وسط البلاد، وكبدتهم خسائر فادحة.

وذكر التليفزيون الصومالي نقلا عن مصادر فى الجيش، أن "حركة الشباب" تكبدت خلال هجومها على القاعدة العسكرية خسائر فادحة.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مدينة جلعد تحت سيطرة الجيش ووضعها مستقر بعد صد الهجوم. وتقول الأنباء الأولوية إن الحركة استخدمت سيارات مفخخة لاستهداف القاعدة وحدثت مواجهات استمرت فترة.

من جهتها قالت "حركة الشباب" إنها ألحقت أضرارا بالقوات الصومالية المتمركزة في القاعدة. وتمكن الجيش الصومالى من فرض سيطرته على مدينة جلعد الاثنين الماضى، عقب انسحاب مقاتلي الحركة منها.