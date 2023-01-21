شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارثة.. سرقة بيانات 37 مليون عميل بشركة اتصالات عالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile إن متطفلًا خبيثًا مجهولًا اخترق شبكتها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وسرق بيانات 37 مليون عميل.

أوضحت الشركة أن البيانات المسروقة شملت أسماء المشتركين وأرقام هواتفهم وعناوينهم ونوع الخدمات المشتركين بها وغيرها من المعلومات الشخصية المهمة.

وذكرت T-Mobile في ملف التحقيق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الخرق تم اكتشافه في 5 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت إن البيانات التي تعرضت للسرقة -بناءً على التحقيق الذي أجرته حتى الآن - لا تتضمن كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو الحساب المصرفي أو بطاقة الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي أو المعرفات الحكومية الأخرى.

وتابعت T-Mobileقائلة: تحقيقاتنا لا تزال جارية، ولكن يبدو أنه تم احتواء النشاط الخبيث بالكامل في هذا الوقت، مع عدم وجود دليل على أن المتسلل تمكن من اختراق شبكة الشركة.

وبينت الشركة أنه تم الوصول إلى البيانات لأول مرة في 25 نوفمبر/تشرين الأول أو في وقت قريب من ذلك.

وكشفت T-Mobileعن قيامها بإخطار وكالات إنفاذ القانون والوكالات الفيدرالية التي لم تذكر اسمها. ولم ترد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تسعى للحصول على تعليق، وفقا لـcbsnews.

وتم اختراق الشركة عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وقالت T-Mobile في التحقيق إنها لا تتوقع أن يكون للخرق الأخير تأثير مادي على عملياتها. لكن نيل ماك، كبير المحللين في Moody's Investors Service، قال في بيان إن الخرق يثير تساؤلات حول الحوكمة الإلكترونية للإدارة ويمكن أن ينفر العملاء ويجتذب تدقيقًا من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية والجهات التنظيمية الأخرى.

وأضاف ماك: في حين أن هذه الانتهاكات للأمن السيبراني قد لا تكون ذات طبيعة نظامية، فإن تكرار حدوثها في T-Mobile يعد أمرًا غريبًا ينذر بالخطر بالنسبة لباقي شركات الاتصالات.

في يوليو/تموز الماضي، وافقت T-Mobile على دفع 350 مليون دولار للعملاء الذين رفعوا دعوى جماعية بعد أن كشفت الشركة في أغسطس/آب 2021 أن البيانات الشخصية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات رخصة القيادة قد سُرقت. وتأثر بذلك ما يقرب من 80 مليون مقيم في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة أيضًا في ذلك الوقت إنها ستنفق 150 مليون دولار حتى عام 2023 لتعزيز أمن البيانات والتقنيات الأخرى.

وقبل اقتحام أغسطس/آب 2021، كشفت الشركة عن انتهاكات في يناير/كانون الثاني 2021 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019 وأغسطس/أب 2018، تم خلالها الوصول إلى معلومات العملاء.

وأصبحت شركة T-Mobile، ومقرها بلفيو في واشنطن، واحدة من أكبر شركات خدمة الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة في عام 2020 بعد قيامها بشراء شركة Sprint المنافسة. وذكرت أن لديها أكثر من 102 مليون عميل بعد الاندماج.