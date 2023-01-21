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مستشارة أمريكية تتوجه إلى السعودية والأردن لبحث حقوق ذوى الهمم

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القاهرة - سامية سيد - تتوجه المستشارة الخاصة لحقوق ذوي الهمم الدولية، سارة مينكارا، إلى المملكة العربية السعودية والأردن السبت وحتى 3 فبراير لعقد اجتماعات مع منظمة التعاون الإسلامي وقادة الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء مجتمع الأعمال.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن الاجتمعات ستركز على النهوض بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الهمم.

وخلال الرحلة، ستعمل المستشارة الخاصة مينكارا على زيادة التزام الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بحماية حقوق الإنسان والإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الهمم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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