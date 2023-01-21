شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة أمريكية تتوجه إلى السعودية والأردن لبحث حقوق ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه المستشارة الخاصة لحقوق ذوي الهمم الدولية، سارة مينكارا، إلى المملكة العربية السعودية والأردن السبت وحتى 3 فبراير لعقد اجتماعات مع منظمة التعاون الإسلامي وقادة الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء مجتمع الأعمال.