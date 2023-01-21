شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الجزائرى: لا نتدخل فى الشؤون الداخلية للدول.. ونرفض التدخل فى شؤوننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان)، أن بلاده تنتهج مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، وترفض كذلك تدخل أي دولة أو أي طرف في شؤونها الداخلية، وهو المبدأ الذي حافظت عليه منذ الاستقلال.

جاء ذلك خلال كلمته، الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ 25 لتنصيب مجلس الأمة تحت شعار "ربع قرن في مسار صرح دستورى.. من التقويم الوطنى إلى الجزائر الجديدة".

وأوضح قوجيل أن بلاده حافظت، رغم كل المحطات الصعبة التي عاشها الشعب الجزائرى، على سيادتها وكلمتها فى المحافل الدولية، وتتوجه اليوم لاستكمال بناء الدولة نحو الانتعاش الاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس الأمة الجزائري على "الدور الرقابى" للبرلمان باعتباره حلقة وصل بين الحكومة والشعب من خلال مراقبة نشاط الحكومة، مشيرا إلى أن المراقبة لا تعني التعطيل وإنما التكامل من خلال تحديد مهام كل طرف استنادا إلى الدستور.