شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل عنصرين من داعش والعثور على مواد متفجرة فى كركوك وديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، مقتل اثنين من عصابات (داعش) الإرهابية، وتفجير عدد من الاستراحات، والعثور على مواد متفجرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة فى وادى زجيتون بمحافظة كركوك وسلسلة جبال حمرين فى ديالى.



وذكر المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وخلال كمين محكم لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب تم قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية.. وتفجير عدد من المضافات، والعثور على مواد متفجرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة في وادي زغيتون بمحافظة كركوك وسلسلة جبال حمرين في ديالي".



فى سياق متصل.. أفاد مصدر أمنى عراقى- فى تصريح، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - باختطاف تنظيم (داعش) الإرهابى 4 مواطنين في محافظة صلاح الدين.



وقال المصدر إن "تنظيم داعش الإرهابى اختطف أربعة مواطنين، مضيفا أن أحد المختطفين فر من التنظيمات الإرهابية، وهو الآن في عهدة القوات الأمنية.