شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم /الجمعة/.. فيما أصيب العشرات بالاختناق من الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني؛ ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم والفخذ، وعدد من المواطنين بالاختناق.

يذكرأن، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة آخرين بالضرب، اليوم /الجمعة/، وتعرضت 15 مركبة للتحطيم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين في قرية جوريش شرق نابلس.