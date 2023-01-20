شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى فى العراق: الطيران الحربى يدمر 4 أوكار لإرهابيى "داعش" بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق اليوم /الجمعة/ تدمير 4 أوكار لعصابات (داعش) الإرهابية فى محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبإشراف من نائب قائد العمليات المشتركة، من رصد أربعة أوكار للإرهابيين شمالي قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت الخلية أن القوات الجوية نفذت ضربات دقيقة بواسطة طائرات (F-16) أسفرت عن تدمير هذه الأوكار وقتل من فيها من عناصر إرهابية.