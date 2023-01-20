شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين وتحطيم 15 مركبة خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة آخرين بالضرب، اليوم /الجمعة/، وتعرضت 15 مركبة للتحطيم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين في قرية جوريش شرق نابلس.

وقال شهود عيان إن مستوطنين قدموا صباح اليوم إلى البؤرة الاستيطانية التي شرعوا بإقامتها، الليلة الماضية على أراضي القرية المذكورة، بحماية جيش الاحتلال، وتصدا الأهالي لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.



وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين اثنين بالرصاص، إضافة إلى تعرض 4 شبان للضرب من قبل المستوطنين بالعصي، وتحطيم زجاج 15 مركبة بالحجارة.



وكان المستوطنون شرعوا ليل الخميس وحتى صباح اليوم /الجمعة/ في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش.