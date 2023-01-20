شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 100 إرهابى وإصابة العشرات عقب تصدى الجيش الصومالى لهجوم وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى اليوم الجمعة، مقتل نحو 100 إرهابي وإصابة العشرات من مليشيات إرهابية عقب تصديه لهجوم مباغت ضد مدينة "غلعد" التابعة لمحافظة غلغدود بولاية غلمدغ وسط البلاد.