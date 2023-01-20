شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: رفع العراقيل أمام الاستثمار فى صدارة أولويات العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المسائل المتعلقة برفع العراقيل أمام الاستثمار تعد في صدارة الأولويات فى العام الجاري. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح اجتماع الحكومة مع الولاة (المحافظين) لتقييم آفاق التنمية المحلية، الخميس بحضور رئيسى غرفتى البرلمان ورئيس الحكومة ولفيف من الوزراء ومختلف وسائل الإعلام.

وأوضح أن الحكومة ستواصل جهودها لتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة تلبية لمتطلبات التنمية المستدامة.

وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة التصدي لممارسات الفساد بكل حزم في إطار سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة بأساليب حضارية بعيدا عن التسلط"، قائلا: "نحن مجندون اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين''.

فى السياق ذاته، نوه الرئيس الجزائري إلى أن نسبة التضخم في بلاده تشهد منحنا تنازليا، وهي التي تبلغ حاليا نحو 9 بالمائة، غير أنها "لا تزال في مستوى غير مقبول" حتى وإن كانت غير مرتفعة مقارنة بنسب التضخم العالمى.