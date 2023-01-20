شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبحرين تبحثان تعزيز التعاون فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة وتلبي تطلعاتهما شعبي البلدين وأجيالهما المقبلة إلى مستقبل أكثر تقدما.