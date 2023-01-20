شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصناعة التونسى والإماراتى يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية" نائلة نويرة القنجى" ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي " سلطان الجابر" والرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل " مصدر" والرئيس المسئول عن تنظيم المؤتمر القادم للأمم المتحدة حول تغيير المناخ "Cop28 "، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.