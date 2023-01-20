شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصناعة التونسى والإماراتى يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية" نائلة نويرة القنجى" ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي " سلطان الجابر" والرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل " مصدر" والرئيس المسئول عن تنظيم المؤتمر القادم للأمم المتحدة حول تغيير المناخ "Cop28 "، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشاد الوزيران- خلال لقائهما على هامش فعاليات" أسبوع أبوظبي للاستدامة"- بمستوى العلاقات التونسية الإماراتية المتميزة والتعبير عن الرغبة المشتركة في تعزيزها خاصة في مجال المبادلات التجارية للمواد البترولية والكبريت.
ودعت الوزيرة التونسية، الجانب الإماراتي - وفق بيان صدر اليوم " الخميس " عن وزارة الصناعة التونسية - إلى الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر لما يتوفر ببلادنا من إمكانات هامة محفزة للاستثمار في هذه المجالات.