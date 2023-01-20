شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تقديم واشنطن ملايين الدولارات لتشويه صورة الدولة يعكس الإصرار على التضليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سوريا أن المعلومات عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة بهدف تشويه صورة الدولة السورية تعكس إصرارًا أمريكيًا على الاستمرار بتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وتفضح استمرار الهجمة الأمريكية التي تستهدف سيادة سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، "إن مثل هذه المشاريع التي تديرها الخارجية الأمريكية تهدف للتغطية على جرائم الولايات المتحدة في سوريا وحمايتها للإرهابيين والانفصاليين، وسرقتها للثروات والموارد السورية، وهو ما فضحته وسائل الإعلام السورية ورسائل وزارة الخارجية السورية للأمم المتحدة وبياناتها المختلفة " .

وأضافت الوزارة، في بيانها: "الولايات المتحدة، التي تقدّم مثل هذه المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز حقوق الإنسان، هي أكثر من مارس ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في العراق وليبيا ودول أخرى وصولاً للحرب الإرهابية على سوريا، وهي أكثر من انتهك وينتهك حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم".