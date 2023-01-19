شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس لأسوشيتد برس: الديمقراطية ليست فى خطر على الإطلاق بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصرت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، على أن تحرك بلادها نحو الديمقراطية "ليس في خطر على الإطلاق" على الرغم من الإقبال الضعيف في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التى بلغت ذروتها في جولة الإعادة الحاسمة في غضون 10 أيام.

وتوقعت بودن، التي تحدثت اليوم الخميس في جلسة مناقشة حول إفريقيا في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن الجولة الثانية في 29 يناير "من المحتمل" أن تشهد "مشاركة أقوى بكثير" من التصويت الأولي الشهر الماضي -بحسب ما نقلته وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية.



وقالت رداً على سؤال من أسوشيتيد برس الأمريكية: "يمكنني أن أؤكد لكم أن التحول الديمقراطي ليس في خطر على الإطلاق. نحن بصدد تغيير نموذج ... للانتقال من نظام إلى آخر".

وأدلى 11٪ فقط من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الكارثية التي جرت الشهر الماضي والتي تمت دعوتها لاستبدال وإعادة تشكيل الهيئة التشريعية التي حلها الرئيس التونسي قيس سعيد في عام 2021.



وتواجه البلاد أيضًا زيادة في البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت النباتي والأرز.