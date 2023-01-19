شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يرحب بقرار البرلمان الألمانى اعتبار جرائم داعش ضد الأيزيديين إبادة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بقرار البرلمان الألماني اعتبار جرائم عصابات داعش الإرهابية ضد الأيزيديين إبادة جماعية .

وقال "رشيد" - في تغريدة على منصة (تويتر) أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) -: "نرحب بإقرار البرلمان الألمانى عدّ ما حصل لأبناء شعبنا من الأيزيديين على يد داعش الارهابي أبادة جماعية ضد الإنسانية".

ودعا الرئيس العراقى "المجتمع الدولى إلى ضمان معاقبة مرتكبيها وبذل الجهود للكشف عن مصير باقي المختطفين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم".