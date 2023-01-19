الناطق باسم القائد العام يدعو المواطنين لتجنب إطلاق العيارات النارية بختام خليجى 25

القاهرة - سامية سيد - دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، المواطنين لتجنب إطلاق العيارات النارية بختام خليجى 25.

وقال رسول في تسجيل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "ندعو المواطنين للاحتفال بختام خليجي 25 بطريقة حضارية وتجنب إطلاق العيارات النارية".

وأضاف إن "إطلاقها من الممكن أن يؤدي لوفيات وإصابات"، مشيداً بالفعاليات الرسمية والرياضية والشعبية التي دعمت إقامة البطولة وانجحتها ودعمت المنتخب الوطني في الوصول للنهائي.

من ناحية أخرى، وجَّهت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، نداءً لجماهير نهائى بطولة خليجى 25، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة فى الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": إن "على المواطنين المتواجدين في البصرة، عدم التوجه إلى الملعب مالم يكن لديكم تذاكر خاصة بالمباراة".

وأضاف، أن "أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية"، داعياً المشجعين إلى "الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، وممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة".

وكان مصدر طبى عراقى، أفاد اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة فى البصرة بالعراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التدافع بين المشجعين فى محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".

وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

وتشهد المدينة الرياضية فى البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة المنتخب العراقى أمام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربى بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن