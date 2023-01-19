شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحتفل بتخريج "211" مجندة بمركز التدريب بمديرية السجون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مدير عام السجون بالسعودية اللواء ماجد بن بندر الدويش، حفل تخريج "211" مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسى الثالثة فى مركز تدريب وتطوير القدرات النسائى بالمديرية العامة للسجون، وذلك بحضور ممثلين من القطاعات الحكومية وذوى الخريجات، وبرعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

وتلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.

وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.