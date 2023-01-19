شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد دعمها للوصاية الأردنية على المقدسات فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بريطانيا دعمها للوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

جاء ذلك خلال محاضرة للسفيرة البريطانية في عمّان بريدجيت بريند دعم، الأربعاء للدارسين في دورة الدفاع 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "السياسة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط "، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وشددت بريند على عمق ومتانة العلاقات بين بريطانيا والأردن ودعم بريطانيا للأردن في مختلف المجالات.

وأشارت السفيرة البريطانية إلي منهجية وسياسة بلادها تجاه قضايا الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات الشرق الأوسط الناشئة بشكل خاص.