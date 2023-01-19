شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يعلن استعداده لتمويل مشروع الربط الكهربائى بين تونس وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أيدا سيتديكوفا المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغابريال دي لاستور المدير المساعد للرئيس الاقليمي للطاقة لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك ذاته، عن استعداد البنك للمشاركة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا لتمويل حصّة الجانب التونسي.

ودعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي -خلال لقائها الأربعاء مع ممثلي البنك على هامش مشاركتها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وفق بيان أصدرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية- ممثلي البنك إلى مرافقة المشاركين في طلبات العروض الأخيرة لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاوات.

بدورهما، أعرب المسؤولان الأوروبيان عن اهتمام البنك بهذا البرنامج معربين عن أملهم في نجاحه نظرا لمساهمته في تحقيق الأهداف التونسية المرسومة في مجال الانتقال الطاقي ومن أهمها تحقيق 35 بالمائة من انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في أفق 2030.

وفي سياق متصل، شاركت وزيرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية في فعاليات قمة الهيدروجين الأخضر التي أقيمت علي هامش "أسبوع أبوظبي للاستدامة" ولفتت إلى مكانة تونس كوجهة مستقطبة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لما يتوفر بها من إمكانات لإنتاج الطاقات المتجددة.