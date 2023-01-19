شكرا لقرائتكم خبر عن السعودىة وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، الأربعاء، مع نظيره وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، سبل دعم العلاقات السعودية - الكورية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.