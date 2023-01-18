شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطى الكردستانى: متمسكون بضرورة تنفيذ اتفاقات تشكيل الحكومة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق أنه يؤيد "إقامة علاقات سليمة وطبيعية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، والتي من شأن تعزيزها أن يخدم الشعب العراقي عموماً بشكل أكبر، منوّهاً إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات السياسية التي أفضت لتشكيل الحكومة العراقية وتنفيذها.

وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة الزعيم مسعود بارزاني، لبحث المستجدات السياسية والإدارية في إقليم كردستان والعراق.

وجاء في بيانه عقب الاجتماع، أن الحزب يؤيد "إقامة علاقات سليمة وطبيعية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفق مواد الدستور من أجل حل جميع المشاكل والعقبات التي تبرز في الوقت الراهن على الصعد القانونية والسياسية والمستحقات المالية".

وشدد على أن تعزيز العلاقات بين الجانبين وهذا النهج من شأنه أن يخدم الشعب العراقي عموماً بشكل أكبر، لافتا إلى أن الاتفاق السياسي لإدارة الدولة وبرنامج الحكومة الاتحادية يتضمنان بوضوح جميع القضايا، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقات السياسية

بشأن الانتخابات في إقليم كردستان، و دعا إلى إجرائها وفق أربع دوائر انتخابية، مؤكداً ضرورة "عدم تعطيل" برلمان كردستان.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، أشار الحزب الديمقراطي إلى أن الخلافات تُحل بناء على مبادئ الاتفاق السياسي ومواده.

وعلق شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة على أهمية الاجتماع في الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعراق، وأكد أن الحزب متمسك بنهجه السلمي والديمقراطي لحل الخلافات بما يخدم المواطنين، ورؤية ونظرة الزعيم مسعود بارزاني على حل الخلافات حسب مواد الدستور والتي تخدم العراقيين كافة.

وأشار حبيب إلى أن أي خلافات داخل الإقليم بين الأطراف لابد من اللجوء فيها إلى الحوار والتفاهم المشترك حسب الاتفاقيات و المصالح العليا للإقليم و الخضوع للقوانين دون التعصب أو اللجوء إلى ما يزعزع استقرار كردستان، حيث ينادي الحزب بالديمقراطية وحل الخلافات بالتفاهم المشترك وإحلال السلام منذ تأسيسه.