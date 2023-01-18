شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار عسكرى فى جنوب لبنان بعد خرق حفارة إسرائيلية للخط الأزرق بمرجعيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى أن ذراع حفارة تابعة للقوات الإسرائيلية اخترقت الخط الأزرق على الحدود الفاصلة بين لبنان وإسرائيل فى سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا جنوبى لبنان وذلك على مرحلتين لمسافة مترين.



وأكد الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الخرق تم رصده ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة ظهرا، مشيرا إلى أن قوة من الجيش نفذت انتشارًا فى مكان الخرق، وألزمت إسرائيل التوقّف عن متابعة العمل عند الخط الأزرق، كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" للتحقّق من الخرق.



وأوضحت القيادة العامة للجيش اللبنانى أن موضوع الخرق تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.