شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب البحرينى: اللقاء التشاورى بالإمارات يعزز التكامل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب البحرينى أحمد بن سلمان المسلم، أن اللقاء الأخوى التشاورى الذى عُقد اليوم الأربعاء فى الإمارات يسهم فى تعزيز التعاون والتضامن والتكامل العربى، وتحقيق الرؤية الموحدة تجاه القضايا والمستجدات والتطورات بالمنطقة، ودعم العلاقات الأخوية الوطيدة، ومسارات التعاون والتنسيق المشترك كافة التى تخدم الاستقرار والازدهار بالمنطقة وتلبى تطلعات وآمال الشعوب العربية.



وأعرب المسلم - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن الدعم النيابى للمخرجات الرفيعة والتوجيهات والرؤى السامية الناتجة عن اللقاء التشاورى للقادة العرب، وترجمتها عبر الانفتاح على آفاق أرحب من التعاون بين البرلمانات في الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات.



وأكد المسلم حرص البحرين ومساهمتها في تعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك تجاه مختلف القضايا وتقوية الروابط إزاء التحديات كافة، والعمل على توفير كافة سبل الأمن والاستقرار للمنطقة ولدول وشعوب العالم العربي.