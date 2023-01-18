شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 12 إرهابيا جراء تصدى الجيش السورى لهجوم بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل وأصيب 12 إرهابيا اليوم الأربعاء، جراء تصدى الجيش السورى لهجوم على نقاط عسكرية بريف إدلب السورى.

وقد تصدت وحدات من الجيش السورى اليوم الأربعاء، للهجوم الإرهابي على نقاط عسكرية بريف إدلب .

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات المسلحة تصدت لهجوم كثيف شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي من اتجاه البارة - كنصفرة باتجاه معرة موحص -البريج، مستغلة حالة الطقس الضبابية بعد رمايات مكثفة بالأسلحة الثقيلة على نقاط الجيش.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الذى امتد لساعات، نتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، ووقوع 12 إرهابياً بين قتيل ومصاب.

وفي السياق، اعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل ضابط وإصابة عنصرين آخرين، وثلاثة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا، بالتزامن مع مرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم.

